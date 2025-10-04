El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

A partir de las 17:00 horas, se espera que el cielo comience a despejarse gradualmente, dando paso a un ambiente más soleado hacia la tarde-noche. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:11 horas, momento en el cual el cielo podría mostrar algunos claros, ofreciendo un espectáculo visual agradable.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la lluvia durante las horas de la mañana y disfrutar de un posible despeje hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.