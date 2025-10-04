El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes dominarán el panorama, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa continúe, con algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.8 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Caldas de Reis necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados , antes de bajar a 16 grados por la noche.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el cielo podría despejarse un poco, permitiendo que los residentes disfruten de un atardecer más claro. Sin embargo, la temperatura comenzará a descender, y se espera que caiga a 15 grados hacia la noche. La humedad seguirá siendo un factor importante, con niveles que podrían bajar a un 70% al final del día.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvia, especialmente durante las horas centrales del día, y disfrutar de un ambiente fresco y húmedo que podría ser ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.