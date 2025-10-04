El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de la mañana, se espera que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 6:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.8 mm en total, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la tarde y alcanzando un máximo de 19 grados hacia el final de la jornada. Esta variación térmica, sumada a la alta humedad relativa que rondará entre el 72% y el 92%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas costeras. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Hacia el final del día, se espera que las condiciones mejoren, con cielos más despejados y temperaturas que se estabilizarán en torno a los 16 grados por la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:11, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, podría tener destellos de luz al final del día.

En resumen, Bueu experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.