El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde y noche.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 94% en las primeras horas. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 4 y 25 km/h, predominando del sur y sureste. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, el viento también ayudará a dispersar un poco la humedad acumulada.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque permanecerá nuboso hasta el anochecer. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:10, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo de luces, aunque las nubes podrían limitar la visibilidad de un atardecer espectacular.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la lluvia y disfrutar de las horas de sol que se presenten a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.