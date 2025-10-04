El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 18 grados en las horas centrales.

A medida que avance la jornada, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden ser incómodas debido a la humedad y la posibilidad de lloviznas.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 86% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Las ráfagas de viento serán moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h desde el norte en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla afecten la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más despejado hacia el final del día. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 16 grados en las últimas horas, lo que sugiere que la noche será fresca.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas suaves. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que se aventuren al aire libre deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.