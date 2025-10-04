El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 21 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, y el cielo seguirá cubierto. No se esperan precipitaciones significativas en las primeras horas, aunque hay una probabilidad de lluvia escasa a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sureste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque habrá nubes y posibles lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en As Neves se prevé un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.