El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con un ligero aumento en la cobertura de nubes, especialmente en la tarde, donde se espera un cielo cubierto en varios momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 3 de la tarde, y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde cuando las temperaturas comienzan a descender.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 76% en las horas de la tarde. Esta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos, lo que significa que los habitantes de Vilanova pueden disfrutar de un día seco.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser más fuerte en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:13, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza de Vilanova de Arousa. En resumen, se prevé un día tranquilo y sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.