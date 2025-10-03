El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 00:00 hasta las 08:00, se espera un cielo cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que es característico para esta época del año.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 19 grados a mediodía, y se mantendrá en torno a los 21 grados por la tarde, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Sin embargo, a partir de las 18:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre el 71% y el 86%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa y la humedad.

El viento soplará principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las zonas costeras, y es un factor a tener en cuenta para quienes planeen pasar tiempo en la playa o en espacios abiertos.

El orto se producirá a las 08:34 y el ocaso a las 20:13, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.