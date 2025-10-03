El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, especialmente entre las 1:00 y las 17:00 horas, donde se mantendrán constantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. A partir de las 12:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados a las 13:00 y un máximo de 23 grados a las 14:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% a la medianoche y disminuyendo lentamente hasta un 59% a las 14:00. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 91% a las 23:00, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con la advertencia de que el cielo estará cubierto de nubes.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 20:12, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos. En resumen, se anticipa un día nublado y templado en Vilaboa, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fresco por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.