El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana, que se mantendrá hasta el periodo de las 2:00 AM. A medida que avanza el día, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 PM, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 60% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco a pesar de la nubosidad. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde, con dirección predominante del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y la percepción de la temperatura. La puesta de sol está prevista para las 20:10 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 95% hacia el final del día.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el aumento del viento en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.