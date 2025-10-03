El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente más gris y cubierto. Durante la noche, la situación se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la presencia de bruma y niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 15 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 17 grados por la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 94% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

La humedad será un factor constante, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se registrarán niveles de hasta el 91%. Esto, combinado con la bruma y la niebla, podría afectar la visibilidad en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vigo disfruten de actividades al aire libre, aunque se sugiere estar preparados para la posibilidad de niebla en la noche.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un ambiente húmedo. La combinación de bruma y niebla podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.