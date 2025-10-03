El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría limitar la visibilidad y dar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 58% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Valga durante el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 26 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y un ambiente seco. Los vientos moderados y la alta humedad podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el cielo permanezca nublado durante la mayor parte del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.