El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a lo largo de la mañana. La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% a primera hora, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 72% durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más confortable a medida que las temperaturas comiencen a subir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad moderada que oscilará entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Hacia la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 32 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste y noroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados o con nubes altas contribuirán a que la luz solar sea un factor constante, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 24 grados .

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:12, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará más cálido y agradable en las horas centrales. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.