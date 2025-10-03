El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, cubriendo gradualmente el cielo.

Las temperaturas en Tomiño se mantendrán agradables a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% en la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que augura un tiempo seco y estable.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte y noroeste, lo que puede aportar una sensación de frescura en combinación con las temperaturas más cálidas. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:13. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 16 grados hacia la noche, lo que sugiere un cierre de jornada fresco y agradable. En resumen, el día en Tomiño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.