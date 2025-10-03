El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una transición de condiciones que irá desde un inicio poco nuboso hasta un final cubierto. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente a partir de la segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 90% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el cielo se irá cubriendo progresivamente.

El viento soplará desde el sureste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará a dirección este y luego a oeste, alcanzando rachas máximas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 20:12, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, se prevé un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.