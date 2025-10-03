El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frías de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Se espera que la temperatura alcance los 24 grados hacia las 15:00 horas, proporcionando un respiro cálido antes de que el sol comience a descender. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a bajar, situándose en torno a los 16 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 79% y el 90% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La bruma matutina, que se espera en las primeras horas, podría reducir la visibilidad, pero se disipará a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente. Las rachas más intensas se producirán entre las 14:00 y las 17:00 horas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Silleda disfruten de un día sin interrupciones por lluvias, aunque la presencia de nubes altas puede hacer que el sol no brille con toda su intensidad.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes, temperaturas moderadas y viento fresco hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un ambiente algo húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.