El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, y la humedad relativa se mantendrá en torno al 80-84%. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia en todas las horas. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá presente, especialmente en la costa.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados . A pesar de que el cielo seguirá cubierto, la ausencia de precipitaciones y el aumento de la temperatura permitirán que la jornada sea agradable para pasear por la playa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 95% en las últimas horas del día, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente. El ocaso se producirá a las 20:13, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se desarrollará con condiciones agradables y sin lluvias.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas suaves y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de la belleza de la costa gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.