El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño experimentará un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante gran parte del día.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la mañana y manteniéndose en torno a los 11 grados entre las 6 y las 8 de la mañana. A partir de las 9, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 12 grados a media mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en niveles altos, alrededor del 94% al inicio del día, y bajará hasta un 46% en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar en las primeras horas, especialmente entre las 4 y las 8 de la mañana, cuando la visibilidad podría verse afectada.

El viento será otro aspecto a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y luego del oeste, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables en la tarde y ausencia de precipitaciones. Los vientos serán moderados, lo que podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.