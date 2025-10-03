El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura, pero sin riesgo de precipitaciones. La humedad relativa se sitúa en niveles altos, comenzando en un 99% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede generar una atmósfera algo densa, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día.

A medida que el sol asciende, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá con nubes altas, permitirá la entrada de rayos solares, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 24 grados, lo que hará que sea un momento propicio para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen hasta 32 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, con un aumento en la nubosidad que culminará en un cielo cubierto hacia la medianoche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. La humedad también aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.