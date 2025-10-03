El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta las 08:00, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A partir de las 09:00, aunque las nubes altas continuarán presentes, se espera que la temperatura comience a ascender ligeramente, alcanzando los 16 grados .

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 20 grados . En las horas centrales, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados. Este aumento en la temperatura puede ser acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje del 80% en las primeras horas a un 74% hacia el mediodía.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén condiciones adversas.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado proporcionará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los residentes y visitantes pueden aprovechar este clima favorable para explorar la belleza natural de la región, sin preocuparse por las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.