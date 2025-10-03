El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, en Redondela, se espera un tiempo mayormente estable, con un cielo que comenzará poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, pasando a nubes altas a medida que avance el día. A partir de la tarde, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin lluvias.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 14 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, situándose en torno a los 19 grados. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, rondando el 68% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más soleadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este y luego a oeste, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas.

La salida del sol está programada para las 08:33, y el ocaso se producirá a las 20:12, lo que significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. A medida que se acerque la noche, el cielo se oscurecerá rápidamente, y la temperatura comenzará a descender, lo que podría hacer que las actividades nocturnas sean más frescas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como un día mayormente seco y templado, con un aumento gradual de la nubosidad y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra por completo al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.