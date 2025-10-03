El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, Pontevedra se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas vayan cubriendo el cielo, especialmente a partir de la madrugada y durante la mañana, con una predominancia de este tipo de nubes hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia las 4 de la mañana y manteniéndose en este rango hasta las 9.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 16 grados a las 11 y subiendo hasta los 18 grados a las 12 del mediodía. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 87% por la mañana y descenderá gradualmente hasta un 65% hacia la tarde. Sin embargo, la humedad volverá a aumentar hacia la noche, alcanzando un 94% a las 22 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar del aumento de temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el cielo se cubrirá completamente, con un pronóstico de nubes cubiertas que se mantendrán hasta el final del día.

El ocaso se producirá a las 20:12, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que descenderán a 17 grados hacia las 22 horas. En resumen, hoy será un día mayormente tranquilo en Pontevedra, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, aunque con un cielo que se irá cubriendo a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.