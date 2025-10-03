El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, y posteriormente, se espera un cielo cubierto hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la combinación de temperatura y humedad puede resultar incómoda para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y estable.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará a este y luego a oeste, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también se recomienda tener precaución con las ráfagas más fuertes que podrían presentarse.

El orto se producirá a las 08:34, brindando luz natural a los habitantes de Pontecesures, mientras que el ocaso está previsto para las 20:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y la oportunidad de disfrutar de la naturaleza sin la amenaza de la lluvia. En resumen, se espera un día tranquilo y cálido, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.