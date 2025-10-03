El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, en Ponteareas, se prevé un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 74% al mediodía y bajando a un 61% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será nublado, las condiciones podrían ser más agradables a medida que se calienta el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no habrá riesgo de chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades de alrededor de 2 a 4 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcance su máximo de 25 grados.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Al caer la noche, se espera que el cielo permanezca nublado, con temperaturas que rondarán los 17 grados.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el aumento del viento en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.