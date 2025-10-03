El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la situación cambiará y se prevé un aumento en la presencia de nubes altas, que dominarán el cielo desde las primeras horas del día hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 22 grados. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados al final del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 78% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 92% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:33, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 20:12, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.