El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, especialmente durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 22 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 69% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Poio disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el cielo podría oscurecerse hacia la tarde.

El viento soplará de dirección predominantemente sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su máxima velocidad a las 14:00 horas, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, aportando un alivio a las temperaturas más cálidas.

El orto se producirá a las 08:33, mientras que el ocaso está previsto para las 20:12, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

