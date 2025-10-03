El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente nublado, con un inicio caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, especialmente desde la madrugada hasta la tarde, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando un pico de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 94% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A medida que avance la noche, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a una sensación más tranquila.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el cielo podría tornarse más nublado hacia la noche.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día cómodo y propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.