El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a lo largo de la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 15 grados durante las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este clima templado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 63% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, pero la brisa marina ayudará a mitigar el calor.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. A pesar de esto, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

A medida que avance la tarde, el cielo se irá cubriendo con nubes más densas, y se espera que el tiempo se torne más nublado hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que la jornada transcurra sin interrupciones. La temperatura comenzará a descender después del ocaso, que se producirá a las 20:13, y se espera que caiga a 17 grados en las horas nocturnas.

La visibilidad será buena durante todo el día, aunque se prevén momentos de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas costeras. Esto podría afectar ligeramente la visibilidad, pero se disipará rápidamente a medida que avance el día.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin precipitaciones, es una excelente oportunidad para explorar la belleza de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.