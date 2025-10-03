El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:34. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra gradualmente con nubes altas, que dominarán la mayor parte de la jornada, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frías de la mañana y la noche. La temperatura comenzará en 15°C a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 12°C en la mañana, y luego subiendo progresivamente hasta alcanzar los 23°C en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 68% hacia el final del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas previas al ocaso.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en O Rosal durante el día. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% a lo largo de las 24 horas, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día seco y soleado.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se espera que el viento sople principalmente del sureste y del norte, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas promete ser un día placentero para los residentes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.