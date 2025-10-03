El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, lo que podría dar lugar a una atmósfera más grisácea y menos soleada.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 14 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche, donde se prevén mínimas de alrededor de 16 grados. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 94% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que estas rachas pueden ser más notorias en zonas abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia constante de nubes altas podría limitar la cantidad de luz solar directa, lo que podría influir en la percepción del calor.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que el cielo esté cubierto y la necesidad de abrigarse un poco durante las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.