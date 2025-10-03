El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura de nubes se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los residentes y visitantes.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% por la mañana y aumentando hasta un 95% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con la presencia de nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 6 km/h, y se irá moderando a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 12 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a un tiempo más agradable.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán entre las 10:00 y las 20:00 horas, cuando el cielo estará completamente cubierto. Sin embargo, las primeras horas de la mañana ofrecerán un espectáculo visual con nubes altas que podrían permitir algunos destellos de sol. A medida que se acerque la tarde, la visibilidad podría verse ligeramente afectada por la niebla, especialmente en las zonas costeras, aunque no se anticipan condiciones peligrosas.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de una ligera brisa y la alta humedad. La ausencia de precipitaciones permitirá que los planes se lleven a cabo sin contratiempos, haciendo de este un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.