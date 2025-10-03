El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Nigrán se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , con una humedad relativa del 87%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 14 grados hasta las 09:00 horas, cuando comenzará a aumentar ligeramente.

A partir de las 01:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que persistirán durante gran parte del día. Este fenómeno se mantendrá hasta las 08:00 horas, cuando se espera que la temperatura alcance los 13 grados. La humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 75% a las 09:00 horas, lo que indicará un ambiente más seco.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados a las 14:00 horas. Sin embargo, el cielo se tornará más nublado, con un estado de "muy nuboso" desde las 08:00 hasta las 15:00 horas, y posteriormente cubierto hasta el final del día. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a este y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 94% hacia las 22:00 horas, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento de nubes altas y temperaturas agradables, sin riesgo de precipitaciones. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica varíe a lo largo del día, especialmente al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.