El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente estable, con condiciones que se mantendrán a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta el mediodía, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se esperan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable. La temperatura se mantendrá constante, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que es típico para esta época del año en la región.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 12 km/h desde el noroeste en las primeras horas, disminuyendo a medida que el día avanza. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados alrededor de las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 21 grados hacia las 17:00 horas y a 19 grados hacia las 19:00 horas. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 79% al final de la tarde.

El cielo se mantendrá cubierto por nubes altas durante la mayor parte del día, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y sin interrupciones. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 20:12 horas, las temperaturas continuarán descendiendo, y el viento se tornará más suave, con rachas que no superarán los 6 km/h.

En resumen, Mos disfrutará de un día tranquilo y seco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.