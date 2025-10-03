El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, en Moraña, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere que es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, la sensación de frescor se mantendrá debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 80% durante la mayor parte del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 3 de la tarde. A pesar de este aumento, el cielo seguirá cubierto, con nubes que pueden oscurecer el sol en varios momentos. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección predominantemente sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas.

Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se situarán alrededor de los 16 grados hacia las 10 de la noche.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que varían entre los 13 y 23 grados, sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades que no requieran de un sol radiante, pero se recomienda abrigarse un poco debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.