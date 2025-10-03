El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, lo que podría dar lugar a una sensación de mayor frescura.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados por la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% a primera hora y descendiendo lentamente hasta un 53% en las horas centrales de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h, predominando de dirección este y noreste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.