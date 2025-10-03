El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que el cielo esté poco nuboso, pero a partir de las 1:00 AM, la niebla comenzará a hacerse más densa, afectando la visibilidad y creando un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 15 grados , lo que contribuirá a la sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta las 9:00 AM, momento en el que comenzará a despejarse ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto por nubes altas y nubosidad variable. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del fresco matutino. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 93% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 85% a media tarde.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un pico de 21 grados entre las 2:00 PM y las 3:00 PM. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 8:00 PM.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente al caer la tarde. A partir de las 9:00 PM, el viento disminuirá, con velocidades que caerán a 2 km/h.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que, a pesar de la niebla y la nubosidad, los residentes de Moaña podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina. En resumen, el tiempo de hoy en Moaña será fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas agradables durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.