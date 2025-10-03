El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y tranquila. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un inicio de día fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 83% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con un ligero aumento en la nubosidad, pero sin cambios significativos en la temperatura. Las máximas se estabilizarán en torno a los 21 grados , mientras que las mínimas rondarán los 15 grados. La tarde será ideal para paseos y actividades al aire libre, ya que la ausencia de lluvia y el viento moderado permitirán disfrutar de un tiempo agradable.

Al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 90% en las últimas horas del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. El ocaso se producirá a las 20:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre en Meis.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.