El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 15 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 75% en todo momento. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su pico de 19 grados. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 90% hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan chubascos ni lluvias, lo que permitirá que los residentes de Meaño realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando de dirección este y oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

El orto se producirá a las 08:34 y el ocaso a las 20:13, lo que proporciona un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.