El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, Marín se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas vayan ganando protagonismo, especialmente entre las 1:00 y las 8:00 de la mañana, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana.

A partir de las 9:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 17 grados a mediodía y llegando a un máximo de 21 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo mayormente cubierto, lo que podría generar una sensación de calor más moderada. La humedad relativa también experimentará un descenso, situándose en torno al 73% a media tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 8 km/h. Esto proporcionará un ligero alivio en las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo velocidades más suaves.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Marín podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad se mantendrá óptima, y no se esperan fenómenos atmosféricos que puedan alterar la tranquilidad del día.

A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 21:00. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La puesta de sol se producirá a las 20:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin complicaciones meteorológicas para los habitantes de Marín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.