El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Lalín se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas vayan cubriendo el cielo, especialmente a partir de la mañana y durante la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde ofrecerá un tiempo más cálido y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 54% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Las ráfagas más intensas se sentirán entre las 15:00 y las 17:00 horas, por lo que es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre en esos momentos.

A lo largo de la tarde, la visibilidad se verá afectada por la aparición de bruma, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 20:10. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja a los conductores extremar precauciones al volante.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una jornada mayormente soleada con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma al final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.