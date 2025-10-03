El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin previsión de precipitaciones. La bruma y la niebla que se han registrado en las primeras horas de la jornada se disiparán gradualmente, dejando paso a un día mayormente nublado.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 19 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la nubosidad.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del este y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría aportar un ligero frescor a la atmósfera.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa que se preparen para un día nublado, con la posibilidad de que el sol asome entre las nubes en algunos momentos.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos moderados, creando un ambiente propicio para disfrutar de la belleza natural de la isla sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.