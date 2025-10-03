El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado (11n) y se mantendrá así hasta la primera hora del día, con temperaturas que rondan los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 83% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se cubra con nubes altas (17n) a partir de la segunda hora, manteniéndose esta condición hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día. La humedad se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre el 82% y el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en algunas áreas.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, la presencia de nubes altas puede atenuar la sensación de calor. A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos, lo que sugiere un día seco y estable.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerca la noche, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes muy nubosas (15n) hacia las últimas horas del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 88% al final de la jornada.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente despejado y seco, con temperaturas agradables durante la tarde y un aumento en la nubosidad hacia la noche. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para un cambio en el tiempo conforme avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.