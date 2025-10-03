El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y periodos de cielo cubierto. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas a partir de la 1:00 AM. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y manteniéndose así hasta la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados entre las 4:00 y las 8:00 AM. A partir de las 12:00 PM, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados a la 1:00 PM y un máximo de 21 grados a las 2:00 PM y 3:00 PM. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 75% en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la noche, alcanzando un 95% a las 11:00 PM. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco a pesar de la nubosidad. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h, predominando de dirección noreste y este. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h a las 3:00 PM. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

En resumen, Gondomar experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.