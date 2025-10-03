El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A medida que avance la jornada, la situación se mantendrá similar, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, donde se espera un cielo muy nuboso en horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 13 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 15 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, aunque algo fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 97% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las hojas de los árboles y en otros elementos del entorno.

No se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de A Estrada pueden disfrutar de un día seco, aunque nublado, sin preocupaciones por el mal tiempo. En resumen, se anticipa un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.