El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría hacer que la luz del sol se filtre de manera tenue. A partir de las 10:00 horas, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con un cambio hacia condiciones más cubiertas a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 13 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 24 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este rango térmico sugiere un día agradable, aunque algo fresco en las primeras horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% en la madrugada y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, rondando entre el 62% y el 93%. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente en la tarde, cuando la temperatura alcance su máximo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Cuntis durante el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la nubosidad podría generar algunas condiciones de baja visibilidad en ciertos momentos.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 25 km/h, predominando de dirección sureste y oeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.