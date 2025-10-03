El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Catoira se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que puede dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá similar, con nubes altas y una temperatura estable alrededor de los 15 grados .

A partir de las 4 de la madrugada, se espera la aparición de bruma y niebla, especialmente en las horas más tempranas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona. La temperatura descenderá ligeramente a 14 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre.

Durante la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 16 grados a media mañana. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de niebla y bruma se disipen, dando paso a un día más despejado, aunque aún con nubes. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá una sensación más agradable a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A partir del mediodía, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescura en el ambiente.

La tarde se presentará con temperaturas que alcanzarán los 22 grados, y el cielo se mantendrá mayormente nuboso. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, llegando a los 18 grados hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 93% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. En resumen, Catoira experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.