El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el horizonte, lo que podría dar lugar a una atmósfera más grisácea. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados hacia las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 15:00 horas y un máximo de 23 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 19:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% a la medianoche y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 50% y el 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 18:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría generar un ligero aumento en la sensación térmica.

El orto se producirá a las 08:32, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 20:11, lo que permitirá disfrutar de un día con una duración de luz solar considerable. A lo largo de la jornada, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se preparen para un día nublado, pero sin preocupaciones por la lluvia, ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantengan abrigados ante el viento fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.