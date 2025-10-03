El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 14 y 15 grados . La bruma puede hacer que la visibilidad siga siendo limitada, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

Durante la tarde, las nubes se irán intensificando, y se prevé que el cielo permanezca cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un ligero aumento hasta los 20 grados . La humedad relativa comenzará a descender, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal a las altas temperaturas y la humedad.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Sin embargo, el cielo cubierto podría generar una atmósfera gris y opaca, típica de esta época del año en la región. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 20:13, marcando el inicio de una noche que se anticipa fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 15 grados . La niebla podría regresar durante la noche, por lo que se recomienda a los conductores que mantengan precaución en las carreteras. En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen las debidas precauciones ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.