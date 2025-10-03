El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Cambados se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas pico, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque con la precaución de las nubes que cubren el cielo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 96% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente, especialmente en las zonas costeras.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas del día, especialmente en las áreas más cercanas al mar. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que la visibilidad mejore, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin precipitaciones. La combinación de nubes altas y una alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, así que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir. A pesar de las nubes, el día promete ser ideal para disfrutar de la belleza de la localidad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.