El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde la nubosidad será más densa. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 61% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad podría aumentar nuevamente, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

El amanecer se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 20:12, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Caldas de Reis experimentará un día nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.